Oba četrta razreda Mohorjeve ljudske šole sta obiskala uredništvo Novic in spoznala delo novinarjev in medije. Mladi so izdelali časopis, fotografirali, oblikovali naslovnice in se preizkusili pri intervjujih.

Na začetku novega šolskega leta se učenci in učenke ljudske šole Mohorjeve v sklopu projektnega pouka za dva tedna potopijo v slovenski jezik, pravi učitelj Florian Kelih. Pouk v teh dveh tednih poteka izključno slovensko, učni jezik se ne menja vsak dan kot ponavadi.

Šolarji 4. a razreda z učiteljem Florianom Kelihom

Letošnja tema četrtih razredov Mohorjeve ljudske šole so mediji. Zato so šolarji v petek, 4. oktobra, obiskali uredništvo Novic in ustvarili svoj lasten časopis. Otroci bodo med drugim še obiskali tiskarno, da bodo videli celoten proces nastajanja časopisa, od uredniške seje do tiskane številke. Na sporedu pa bo tudi še obisk radia. »Lepo je, da se učimo tudi izven šole. Otrokom je bila vloga novinarja všeč, z neposrednim obiskom medija pa šolarjem ostane več, kot da bi temo obravnavali v šoli,« pravi Kelih, ki dodaja, da je raba medijev pri šolarjih različna.

Dijaki so na Novicah ustvarili svoj časopis in so se sami znašli na naslovnicah, nekaj predstavitev lahko preberete spodaj.

Florian Sagmeister (9)

Star sem devet let in živim v Celovcu. Moj najljubši predmet je telovadba. Moja najljubša barva je rumena. Skupaj z najboljšim prijateljem Giovannijem se rada igrava z lego kockami. Ko bom velik, bi rad postal izumitelj dronov.

Paul Pirker-Nachtigall (9)

Sem star devet let in živim v Celovcu. Moj najljubši predmet je telovadba, najljubša barva pa zelena. Tiger je moja najljubša žival. Najraje jem špagete. Ko bom velik, hočem postati učitelj, moja najljubša učiteljica je Irina Sadnikar. Max in Mathias sta moja najboljša prijatelja, skupaj radi igramo nogomet.

Lara Schöttel (9)

Doma sem v Krivi vrbi in sem stara devet let. Najraje berem, moji najljubši barvi pa sta modra in črna. Moje najljubše živali so pes, mačka in konj. Najraje jem palačinke. Moj hobi je branje, nekoč bi rada postala avtorica.

Maya Hornböck (9)

Matematika je moj najljubši predmet v šoli. Stara sem devet let in modra barva mi je najljubša. Moj hišni ljubljenček je zajček Lui. Najraje jem špagete, moja najboljša prijateljica pa je Amely. Najraje se lovim z njo. Moja hobija sta balvaniranje in hokej na ledu.