Sodobni prostori za otroške jasli v Šmihelu

Jasli že dve leti in pol vodi Andrea Ottowitz (43), ki pravi, da trenutno za 25 otrok skrbi osem pedagogov. Voditeljica poudarja, da dve pedagoginji z otroki govorita izključno slovensko. Večina otrok ostane v jaslih ves dan. Odprte so od pol sedmih zjutraj do petih popoldne. Ottowitz poudarja, da dobra polovica otrok v jasli pride iz družin, ki so se v občino priselile iz Slovenije.