Sodobni prostori za otroške jasli v Šmihelu

3.3.2026 Šmihel pri Pliberku St. Michael ob Bleiburg Novice
V ponedeljek, 23. februarja, so v Šmihelu slovesno odprli novo poslopje otroških jasli.
Otroci šmihelskega vrtca so zapeli tudi v slovenščini.

Gradnja je občino Bistrica nad Pliberkom stala 1,7 milijona evrov, v novem objektu pa sta urejeni dve skupini s po največ 15 otroki. Pred tem so jasli več kot deset let delovale v prostorih šmihelskega vrtca. Jasli upravlja društvo Hilfswerk, arhitekt nove stavbe pa je Reinhold Wetschko. 

Jasli že dve leti in pol vodi Andrea Ottowitz (43), ki pravi, da trenutno za 25 otrok skrbi osem pedagogov. Voditeljica poudarja, da dve pedagoginji z otroki govorita izključno slovensko. Večina otrok ostane v jaslih ves dan. Odprte so od pol sedmih zjutraj do petih popoldne. Ottowitz poudarja, da dobra polovica otrok v jasli pride iz družin, ki so se v občino priselile iz Slovenije. 

Andrea Ottowitz vodi jasli v Šmihelu.

Župan občine Hermann Srienz je na otvoritvi lahko pozdravil številne častne goste. Spregovorila sta deželni svetnik Daniel Fellner in tudi podpredsednik Hilfswerka Rudolf Dörflinger. Prišli so še podžupan občine Bistrica nad Pliberkom Vladimir Smrtnik in Mario Slanoutz, mnogo županov iz sosednjih občin, mdr. globaški župan Bernard Sadovnik in pliberški župan Daniel Wrießnig. Poslopje in stenski križ, ki ga je prinesel Dörflinger, je blagoslovil župnik Slavko Thaler.

