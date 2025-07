Rebrca pod geslom mavrica

Letos v prvem tednu sodeluje 56 otrok, v drugem pa 57, stari so med 6 in 14 let. Poletnega tabora se poleg otrok iz Roža, Podjune in z Zilje udeležujejo najstniki in najstnice iz Nižje Avstrije, Švice in z Dunaja. Da bi na koncu tedna, v soboto, nastala lutkovna predstava, otroci ves teden oblikujejo lutke, pojejo, ustvarjajo slike in ustvarjajo besedilo za nastop. Za lutkovno delavnico so pristojni Ajda, Matic in Breda Varl. Pevsko delavnico vodita Veronika Lesjak (1. teden) in Lara Rutar (2. teden), plešejo pa z Dallando Diallo.