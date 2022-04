Šolarji Slovenske gimazije in Ljudske šole Bilčovs so si ogledali razstavi »Planine v sliki« in »Na vrhu gora, blizu neba« v k&k centru Šentjanž. Najbolj so jih navdušili eksperimenti v zvezi s fizikalnimi pojavi.

Ponedeljkovo jutro, 4. aprila, je bilo za marsikaterega učenca ali učenko Ljudske šole Bilčovs in dijaka ali dijakinjo Slovenske gimnazije neobičajno. To pa zato, ker ga niso preživeli za šolskimi klopmi ali v telovadnici, temveč v razstavnih prostorih k&k centra Šentjanž, kjer je kar »kipelo« od radovednih obrazov. Spremljali so jih učitelji, profesorji, za prijazen sprejem in postrežbo malice pa je poskrbela vodja k&k centra Julija Schellander-Obid.

O razstavi fotografij »Planine v sliki« in o razstavi svetlobnih pojavov v gorah »Na vrhu gora, blizu neba«, ki sta na voljo za ogled od 11. 3. in še do jutri, 9. 4., smo pisali v enajsti številki Novic. Obisk šolarjev pa je zagotovo doprinesel tisto živahnost, ki je oživela obe razstavi. Višek veselja so mladi doživeli ob izvajanju eksperimentov v zvezi s svetlobnimi pojavi v gorah, kar je nadobudno spremljal Goran Ilić. Pojasnil je posamezne pojave v gorah, iz česa so oblaki, kako nastane strela, kaj naredimo ob udarih strel, med razlagami pa se je prav rad tudi pošalil. »Ta projekt je nastal na podlagi ideje, da bi privabili mlade na take razstave. Kajti mi, odrasli, že pridemo sami na tako razstavo, otroci pa ponavadi ne, tako da je naša razstava o pojavih v gorah neke vrste spodbuda za mlade,« poudarja profesor fizike in astronom Ilić, ki je poleg Natalije Štular avtor gostujoče razstave Slovenskega planinskega muzeja v Mojstrani. O predani gornici Nežki Pinter, razstavnih fotografijah in delovanju društva SPD Celovec je v sosednjem prostoru šolarjem pripovedoval predsednik društva Stefan Riegelnik. Zavzeti dijaki in dijakinje so delali zapiske, saj bodo za domačo nalogo naredili povzetek tega obiska. Pozneje bo izbor besedil objavljen v šolskem časopisu, nam je povedal profesor Kristijan Urak.

Česa so se naučili gimnazijci in kaj jim je bilo všeč?

Gal, 11 let

Naučil sem se, kako deluje oko, kaj lahko vse z elektriko naredimo, in da če je elektrika močna, da zaboli, potem če gre svetloba skozi vodo, se spremeni barva, kot npr. če gre rumena luč skozi vodo, se spremeni v rdeče-oranžno. Tudi slike planin so mi bile všeč, saj imam rad naravo.

Lena, 12 let

Meni je bilo zelo zelo zanimivo, da smo si ogledali gore, kako nastane sončni vzhod in kako nastane blisk ali mavrica. Delali smo veliko eksperimentov in je bilo zelo luštno. Doma naj bi napisali nekaj besed o tem in potem bomo naredili tudi šolski časopis.

Lea, 11 let

Danes so bili najbolj zabavni poskusi, ki smo jih delali, najbolj všeč mi je bilo, ko smo se naelektrili. Bolj zanimiva mi je bila soba s pojavi, ker delaš eksperimente.