Pustovanje s Čuki

Na pobudo arhitekte Irene Cirar, ki je zelo povezana z dejavnostjo slovenskih kulturnih in izobraževalnih ponudb v Borovljah, je znani slovenski ansambel Čuki za mladež pripravil dopoldansko pustno veselico, ki je prerasla v prešerno in živahno doživetje. Skratka, bil je to živžav pisanih fantazijskih preoblek in osebnosti, ob gusarjih so se sprehajali faraoni, plesale so vile, s coprnicami so plesali rimski vojaki in po dvorani se je vila dolga kača nad dvesto pustov in pustnih šem. Trojanski pustni krapi pa so za vsakogar bili dobrodošlo okrepčilo.