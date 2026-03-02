Novice logo
Pustovanje s Čuki

2.3.2026 Borovlje Ferlach Novice
Letošnji pustni torek, 17. 2. 2026, bo učencem in učenkam Dvojezične ljudske šole 1 v Borovljah ter otrokom Dvojezičnega vrtca ter varstva »Jaz in Ti« ostal v trajnem spominu.
Na veselici s Čuki se je vila dolga kača.

Na pobudo arhitekte Irene Cirar, ki je zelo povezana z dejavnostjo slovenskih kulturnih in izobraževalnih ponudb v Borovljah, je znani slovenski ansambel Čuki za mladež pripravil dopoldansko pustno veselico, ki je prerasla v prešerno in živahno doživetje. Skratka, bil je to živžav pisanih fantazijskih preoblek in osebnosti, ob gusarjih so se sprehajali faraoni, plesale so vile, s coprnicami so plesali rimski vojaki in po dvorani se je vila dolga kača nad dvesto pustov in pustnih šem. Trojanski pustni krapi pa so za vsakogar bili dobrodošlo okrepčilo.

