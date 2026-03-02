Pustovanje s Čuki

Na pobudo arhitekte Irene Cirar, ki je zelo povezana z dejavnostjo slovenskih kulturnih in izobraževalnih ponudb v Borovljah, je znani slovenski ansambel Čuki za mladež pripravil dopoldansko pustno veselico, ki je prerasla v prešerno in živahno doživetje. Skratka, bil je to živžav pisanih fantazijskih preoblek in osebnosti, ob gusarjih so se sprehajali faraoni, plesale so vile, s coprnicami so plesali rimski vojaki in po dvorani se je vila dolga kača nad dvesto pustov in pustnih šem. Trojanski pustni krapi pa so za vsakogar bili dobrodošlo okrepčilo.
Iz rubrike Otroci preberite tudi