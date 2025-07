Prvi dvojezični razred na srednji šoli

Zakaj so spremembe potrebne? Število prijav k slovenščini v dvojezičnih ljudskih šolah že leta ostaja visok, ob vstopu v srednjo šolo pa močno upade. Za marsikoga pa prekinitev učenja slovenščine med 10. in 14. letom predstavlja oviro pri nadaljnjem učenju in pri rabi slovenščine kot pogovorni jezik. Dolgo se je iskalo rešitev te situacije, zdaj pa je vodja oddelka za manjšinsko šolstvo na šolski direkciji Sabine Sandrieser napovedala spremembe: »S strani ministrstva in s strani deželnega glavarja smo v dialoškem forumu dobili nalog, da ustvarimo delovno skupino, ki se bo ukvarjala z vprašanjem, kaj manjka za neprekinjeno usvajanje slovenskega jezika od jasli do mature.« Strokovnjaki so se v treh podskupinah posvečali temam jezikovnega izobraževanja in sestavili katalog s 34 predlogi, med njimi pa je tudi šolski poskus dvojezičnega pouka v srednji šoli. Tak projekt je mogoče izvesti le tam, kjer otroci po ljudski šoli nadaljujejo z učenjem slovenščine in kjer so zaposleni ne le strokovno, temveč tudi jezikovno usposobljeni pedagogi. Za šolski poskus je bila izbrana srednja šola Pliberk, ki bo v prihajajočem šolskem letu razvila koncept za dvojezičen pouk.