Tik pred božičem so na Evropski šoli v Šmihelu izvedli še en projekt za spodbujanje branja. Upokojena profesorica mag.a Marica Flödl je otrokom prebirala očarljive božične zgodbe v nemškem in slovenskem jeziku ter jim na ta način poskušala prebuditi veselje do branja.

Navdušeni otroci so pozorno poslušali in nato tudi povedali svoje misli in občutke o slišanem. »Branje širi obzorja, sposobnosti in možnosti mladih, posledično tudi spodbuja njihovo samostojnost in neodvisnost,« pravi ravnatelj Danilo Katz, ki je bil obiska upokojene pedagoginje vesel prav tako kot celotna ekipa zavzetih učiteljic.

Tudi med vsakodnevnimi vajami za otroško božično mašo, pri kateri z velikim veseljem sodelujejo vsi otroci, veroučiteljica Lidija Kapp-Bošič redno prebira božične zgodbe in skrbi za to, da vlada v adventnem čas na šoli še posebej lepo in blagodejno vzdušje. Več informacij o številnih dejavnostih šole in video – adventni koledar, ki ga je posnela ekipa celodnevne šole najdete na www.europaschule-evropskasola.com.

Vir slik in besedila: Evropska šola Šmihel