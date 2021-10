Ob obletnici podelitve Nobelove nagrade za književnost, ki jo je Peter Handke prejel 10. oktobra 2019, so se učenci obeh četrtih razredov Evropske šole v Šmihelu ukvarjali z enim najbolj znanih sodobnih nemškogovorečih avtorjev.

Z učiteljicami Štefko Kap, Marijo Krištof, Barbaro Zirngast in Alexandro Lipuš-Gregorič so otroci izdelali pop-art portrete pisatelja iz Grebinja in povezovalni most med obema šolskima stavbama polepšali s slikami in Handkejevim citatom »Branje je najlepša stvar na svetu!«. Pobudo za projekt, v katerem so se otroci lahko tudi veliko naučili o domačem dobitniku Nobelove nagrade, je dal absolvent Evropske šole, znani plesni učitelj in ljubitelj književnosti Gregej Krištof iz Dvora, ki se je zelo navdušenja otrok.

Vir: Evropska šola Šmihel