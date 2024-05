Pod geslom »moja črpalka – meine Tankstelle« vabi Katoliška otroška mladina v četrtek, 9. maja, na Otroški dan. Zbirališče bo ob 10.30 pri ljudski šoli Podgorje. Sledita pohod k farni cerkvi in otroška sv. maša ob 11.00. Po skupnem kosilu ob 12. uri pa od 13. ure dalje vabijo razne delavnice k sodelovanju – od čebelarskega društva Podgorje do jiu-jitsa. Za starše bosta pripravljena kava in orgelski koncert. Organizatorji z referentko Katoliške otroške mladine Andreo Lepuschitz prosijo, da udeleženci prinesejo s seboj kakšno stvar, ki je ne potrebujejo več (igro, knjigo, plišasto žival …). Vse to bo naprodaj pri postaji pod geslom »will haben«. Izkupiček je za matere v stiski, Caritas. Lansko leto je na Otroškem dnevu sodelovala tudi ekipa Novic, sodelovali bomo tudi letos. Prisrčno vabljeni, da obiščete našo stojnico.