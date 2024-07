S poletno »fešto« je zasebni otroški vrtec Naš otrok iz Celovca zaključil svoje jubilejno leto ob 45. obletnici. Prve otroke je vrtec sprejel leta 1978.

Otroci otroškega vrtca so pripravili pester spored in prepevali v slovenščini in nemščini. Hkrati so se poslovili od otrok, ki bodo od naslednjega šolskega leta naprej obiskovali ljudsko šolo.

Presednica društva »Naš otrok – Unser Kind« Martina Piko-Rustia je povedala, da je vrtec nastal iz zasebne iniciative staršev, ki so želeli pouk slovenščine za otroke v Celovcu. Poudarila je, da so bili pogumni pionirji in se zahvalila vsem, ki so pomagali vrtcu »rasti«.

Voditeljica vrtca Angela Herk-Kuchling se je prav tako zahvalila sopotnikom zadnjih desetletij, ki so zapustili sledi.

Vrtec ima svoje prostore v Mohorjevi hiši v Celovcu. Prve otroke so sprejeli oktobra 1978. Danes ima vrtec dve skupini in 35 otrok, s katerimi delata dve vzgojiteljici, tri asistentke in pedagoginja za glasbeno vzgojo. Srečanje v skupini poteka v obeh skupinah vrtca menjaje – en dan v slovenščini in drugi dan v nemščini. Društvo je bilo ustanovljeno leta 1977. Prva predsednica vse do leta 2003 je bila Marija Šikoronja, nato je to funkcijo do leta 2022 opravljala Marija Zdouc.