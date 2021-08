Slovensko prosvetno društvo EDINOST Škofiče je skupno s soprirediteljema Slovenskim planinskim društvom v Celovcu in Slovensko prosvetno zvezo uspešno izvedlo peti Poletni kamp Bleščeča. Kamp je namenjen družinam z otroki do 12. leta. Zaradi neugodnih temperatur so ga letos prestavili ob Hafnerjevo jezero, kjer so postavili šotore in uživali v ustvarjanju in družabnih igrah.