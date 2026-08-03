Podpora za varstvo Jaz in ti tudi z glasovi FPÖ

Svetniki mestne občine Borovlje so v torek, 14. julija, med drugim soglasno podprli Dvojezični privatni vrtec Jaz in Ti, jasli in prvič tudi dvojezično varstvo v občini. Mestna občina Borovlje je podprla privatni vrtec Bussi Bär, dvojezične Montessori jasli Jaz in ti, tema dvema občina namenja po 5500 evrov, in dvojezični vrtec ter varstvo Jaz in ti, ki bosta prejela več kot 80 tisoč evrov subvencij. Kot pravi Roman Verdel, občinski svetnik in predsednik društva Dvojezični vrtec Borovlje, ki vodi vrtec, jasli in varstvo, so financiranje privatnih dvojezičnih skupin prvič podprli tudi svobodnjaki (FPÖ) v občinskem svetu. Dvojezični vrtec Borovlje je letos star 29 let, pri tem je pred tremi leti, ko se je spremenil deželni zakon o vrtcih, prvič od občine prejel denar za oskrbo otrok v varstvu. »Imam 58 prijavljenih otrok v varstvu, kar pomeni, da imamo tam tretjo skupino, pri čemer nam je dežela odobrila in financirala samo dve skupini. Zato sem pri občini zaprosil za finančno podporo tudi za tretjo skupino varstva. Tej želji so ugodili in so tretji skupini namenili še 20 tisoč evrov. Tudi župan Christian Gamsler je poudaril, da se zaveda tega, da mi privatni nosilci pokrijemo velik del predšolske vzgoje in varstva.«