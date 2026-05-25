Počitniške ponudbe za otroke: jeziki, šport, glasba, kreativnost

KOŠ Kamp

Celovec S tradicionalnim kampom KOŠ, ki bo letos že dvaindvajsetič, se začne košarkarska sezona za KOŠ Celovec. Vsako leto imajo v zadnjem tednu avgusta kamp, ki je osnova za celo športno leto društva. KOŠ kamp je za otroke in mladostnike od 6. do 18. leta, ki želijo izboljšati svoje veščine in razvoj v tem športu. Letošnji kamp bo od 24. do 28. avgusta v Mladinskem domu v Celovcu. Treningi bodo v slovenskem jeziku. Kamp ni izključno za člane in članice KOŠ Celovec. Do 14. leta se lahko prijavi vsak, ki bi hotel uživati ob navdihujočem športnem programu in ob tem vezal nova prijateljstva.

Informacije/prijave: [email protected]