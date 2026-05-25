Počitniške ponudbe za otroke: jeziki, šport, glasba, kreativnost

Rebrca Šport krepi mišice, jeziki pa odpirajo meje in širijo obzorje. POLETNI KAMPUS združuje ti dve sili in nudi fantom in dekletom v starosti od 6 do 13 let poleg športnega udejstvovanja v raznih panogah tudi urjenje slovenščine. Družabni večeri, izleti in turnirji skrbijo za nepozabno vzdušje, polno zabave in novih prijateljstev. Športne in jezikovne enote bodo vodili izobraženi pedagogi in športni strokovnjaki iz kroga športne akademije KRONA. Od 9. do 14. avgusta bo potekal kamp na Rebrci, kjer bodo udeleženci/ke tudi prespali. Cena za športni teden znaša 270 € na udeleženca/ko, vključno s prenočitvijo in celodnevno prehrano.
Informacije/prijave: [email protected]
Šentjanž Teden športa in jezika nudi priložnost za otroke in mladino, da združijo zabavo, učenje in športne aktivnosti v prelepi naravi. Program zajema izpopolnjevanje znanja slovenskega jezika v posebnih jezikovnih delavnicah, komunikacija v slovenskem jeziku pa poteka tudi pri vseh družabnih in športnih dejavnostih. Otroci in mladina od 7. do 14. leta starosti bodo imeli priložnost uživati ob širnem športnem programu, ki vključuje tečaj plezanja, tenis, nogomet, kopanje, igre in izlete. Športni teden bo potekal od 27. do 31. julija. Cena za športni teden znaša 200 € in s prenočitvijo 260 €, vključno s celodnevno prehrano.
Informacije/prijave: [email protected]
Celovec S tradicionalnim kampom KOŠ, ki bo letos že dvaindvajsetič, se začne košarkarska sezona za KOŠ Celovec. Vsako leto imajo v zadnjem tednu avgusta kamp, ki je osnova za celo športno leto društva. KOŠ kamp je za otroke in mladostnike od 6. do 18. leta, ki želijo izboljšati svoje veščine in razvoj v tem športu. Letošnji kamp bo od 24. do 28. avgusta v Mladinskem domu v Celovcu. Treningi bodo v slovenskem jeziku. Kamp ni izključno za člane in članice KOŠ Celovec. Do 14. leta se lahko prijavi vsak, ki bi hotel uživati ob navdihujočem športnem programu in ob tem vezal nova prijateljstva.
Informacije/prijave: [email protected]
Dobrla vas Letos vabi 21. glasbena delavnica SONUS ljubitelje glasbe spet k skupnemu muziciranju. Od lanskega leta naprej je delavnica odprta za vsa glasbila, tako da imajo vsi udeleženci priložnost priti v stik z najrazličnejšimi glasbili. V sproščenem vzdušju je v ospredju skupno muziciranje, zvesto geslu: Glasba povezuje! Glasbena delavnica bo od 23. avgusta do 28. avgusta v Campusu AdFontes. Sestava predavateljske ekipe zagotavlja napet in poučen teden z vsakodnevnim muziciranjem. Cena delavnice s polno oskrbo in z nočitvami znaša za šolarje in študente 450€.
Informacije/prijave: [email protected] ali na www.sonus.at
Tinje Posebej pestra je poletna ponudba tečajev doma Sodalitas v Tinjah. EDV for Kids: Od 27. do 31. julija se bodo otroci od 9. do 11. leta lahko seznanjali z računalniškimi osnovami ter se ukvarjali z vprašanjem varne uporabe interneta. Angleški teden: »English Summer Kids & Teens Camp« je ponudba za otroke in mlade od 11. do 17. leta. Angleški teden bo od 26. do 31. julija, spremljajo pa ga izključno naravni govorci. Naravoslovje: Za ljubitelje naravoslovja, stare od 11 do 15 let, bo naravoslovni teden od 20. do 24. julija, v ospredju pa bosta skupno raziskovanje in odkrivanje.
Informacije/prijave: +43 4239/2642 ali [email protected]
Sele Športno društvo DSG Sele v sodelovanju s Prijatelji narave Sele, s Slovensko športno zvezo in s KRONO že šestič organizira športne dneve. Tridnevni program, ki bo letos od 24. avgusta do 26. avgusta vključuje različne športne panoge, tako da bodo udeleženci dan za dnem krožili med nogometnim igriščem, ploščami za namizni tenis in plezalno steno. Športni dnevi vodijo k izboljšanju veščin v vseh treh športnih panogah. Prijavijo se lahko otroci in najstniki od 7. do 14. leta starosti. Športni progam se bo vsak dan začel ob 9. uri in se končal ob 16. uri na štadionu pod Košuto.
Informacije/prijave: [email protected] ali +43 664/1023082
