Vsakih deset let organizira okrajna uprava Velikovec skupaj z gozdarsko inšpekcijo, Koroško gozdarsko zvezo in partnerji iz gozdarske ter lesne industrije v okraju Velikovec dogodek, imenovan »Dan gozdnih doživetij«.

Ker otroci celodnevne šole v Globasnici tedensko preživljajo čas v gozdu in jih zelo zanimajo narava, živali ter okolje, so se odločili za prijavo na to enkratno prireditev. Ko je 13. junija napočil čas, so se otroci z veseljem odpravili na ekskurzijo v Velikovec.

Vsi otroci so z zanimanjem poslušali razlage o življenju čebel in lovcem postavljali zapletena vprašanja. Dobili so informacije o delu v gozdu in s tem povezanih varnostnih ukrepih. Razveselili so se dobre malice in prejeli majhno drevesce, ki so ga lahko posadili doma.

Ob koncu prireditve so otroci sodelovali pri zelo zahtevnem kvizu skupaj s pr­i­bližno 1000 drugimi otroki.

Konec junija so prejeli obvestilo, da je bila skupina celodnevne šole Globasnica edina, ki je pravilno odgovorila na vsa vprašanja in tako osvojila prvo mesto. Dijaki in dijakinje so bili veseli nagrade – pohoda v gozd z gozdnim pedagogom. Na­grado je predal inženir Marijan Tomažej na šolskem vrtu v okviru zaključnega praz­nika.