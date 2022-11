Dijakinje in dijaki srednje šole iz Pliberka so bili na dan delnega sončnega mrka, 25. oktobra, na obisku pri ljubiteljskem astronomu Pepeju Kropu.

Dijakinje in dijake Srednje šole Pliberk so na dan delnega sončnega mrka, 25. oktobra, obiskali svojega nekdanjega učitelja, navdušenega ljubiteljskega astronoma Pepeja Kropa. Z digitalnim teleskopom so občudovali napeto dogajanje na nebu. Pepej jim je razložil fizikalno ozadje sončnega mrka, odgovarjal pa je tudi na številna vprašanja otrok. »Spektakularni nebesni pojav je navdušil naše dijakinje in dijake,« je po obisku pri Pepeju Kropu dejala ravnateljica srednje šole Pilberk Christine Meklin-Sumnitsch. Na šoli, ki jo vodi, je v tretjih letnikih astronomija težišče pri pouku naravoslovnih predmetov. Ob delnem sončnem mrku 25. oktobra je luna opoldne prekrila približno četrtino površine sonca, gledano z zemlje. »Naslednji sončni mrk bo iz Avstrije viden šele 29. marca 2025,« je svojim obiskovalcem pojasnil Pepej Krop in nadalje razložil, da je sončni mrk možen samo ob mladi luni, ko se mesec, gledano z Zemlje, nahaja blizu sonca.