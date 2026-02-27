Pliberk in Mežica: Projekt, ki naj ruši meje v naših glavah

Okoli 100 učencev Srednje šole Pliberk in Osnovne šole Mežica se je 19. februarja srečalo v Pliberku. Šlo je za drugo srečanje učencev in njihovih učiteljev v sklopu Interreg projekta z naslovom »Korošci pod Peco«. Čezmejni projekt sta šolarjem in gostom predstavila učitelja Pepej Polesnig in Manca Rebula, vodja projekta v Pliberku. »Kljub geografski bližini obeh šol je bilo sodelovanje v preteklosti minimalno oz. nično. S projektom želimo krepiti sodelovanje med učenci, pedagogi in splošno javnostjo ter vzpostaviti temelje dolgotrajnejšega sodelovanja,« je povedala Manca Rebula. Zakaj sodelovanje z OŠ Mežica? Z učiteljem OŠ Mežica Luko Pernjakom je Manca Rebula lani organizirala sodelovanje obeh šol na koncertu rock skupine Sam's fever v Pliberku. Ker je bilo sodelovanje prijetno, uspešno in konstruktivno, sta se odločila, da se šoli prijavita na razpis organizacije Interreg Slovenija Avstrija. Na razpisu sta bila uspešna in v sklopu projekta so že izvedli skupne delavnice in ti dve srečanji, da bi se učenci povezali in izmenjali dobre prakse. Pripravljen in podpisan je bil tudi sporazum o trajnem sodelovanju dveh šol. Prvo srečanje je bilo januarja v Mežici, drugo 19. februarja v Pliberku, tretje pa bo aprila in bo v znamenju športa. Vmes so učenci ustvarjali tudi z umetnikoma Albertom Mesnerjem in Christine Meklin Sumnitsch. V okviru projekta je nastal čudovit film z igralci iz obeh šol, v katerem sta predstavljeni mežiško in podjunsko narečje. Ogledate si ga lahko na povezavi www.novice.at/plimez26
Rojena sem v Mežici, obiskovala sem Osnovno šolo Mežica. Od leta 2014 učim na srednji šoli v Pliberku slovenščino in druge predmete. S projektom smo pokazali, da smo si podobni, da imamo podobne navade, običaje. Otroke smo želeli povezati, da skupaj nekaj ustvarimo, kar smo dokazali s filmom, da se da. Kar pa je najbolj pomembno, je, da se meje med državama brišejo.
Naučil sem se, kako lahko sodelujemo v projektu in da to dobro funkcionira. Všeč mi je bilo skupno snemanje filma na Peci, ob tem sem spoznal kolege iz Mežice, kar je po mojem zelo dobro. Sam igram diatonično harmoniko in sem že osvojil zlato medaljo. Učim se pri Jožetu Mandlu, za film sem prispeval skladbo »Pri nas na Koroškem«. Upam, da bo projekt tekel naprej.
