Pliberk in Mežica: Projekt, ki naj ruši meje v naših glavah

Okoli 100 učencev Srednje šole Pliberk in Osnovne šole Mežica se je 19. februarja srečalo v Pliberku. Šlo je za drugo srečanje učencev in njihovih učiteljev v sklopu Interreg projekta z naslovom »Korošci pod Peco«. Čezmejni projekt sta šolarjem in gostom predstavila učitelja Pepej Polesnig in Manca Rebula, vodja projekta v Pliberku. »Kljub geografski bližini obeh šol je bilo sodelovanje v preteklosti minimalno oz. nično. S projektom želimo krepiti sodelovanje med učenci, pedagogi in splošno javnostjo ter vzpostaviti temelje dolgotrajnejšega sodelovanja,« je povedala Manca Rebula. Zakaj sodelovanje z OŠ Mežica? Z učiteljem OŠ Mežica Luko Pernjakom je Manca Rebula lani organizirala sodelovanje obeh šol na koncertu rock skupine Sam's fever v Pliberku. Ker je bilo sodelovanje prijetno, uspešno in konstruktivno, sta se odločila, da se šoli prijavita na razpis organizacije Interreg Slovenija Avstrija. Na razpisu sta bila uspešna in v sklopu projekta so že izvedli skupne delavnice in ti dve srečanji, da bi se učenci povezali in izmenjali dobre prakse. Pripravljen in podpisan je bil tudi sporazum o trajnem sodelovanju dveh šol. Prvo srečanje je bilo januarja v Mežici, drugo 19. februarja v Pliberku, tretje pa bo aprila in bo v znamenju športa. Vmes so učenci ustvarjali tudi z umetnikoma Albertom Mesnerjem in Christine Meklin Sumnitsch. V okviru projekta je nastal čudovit film z igralci iz obeh šol, v katerem sta predstavljeni mežiško in podjunsko narečje. Ogledate si ga lahko na povezavi www.novice.at/plimez26