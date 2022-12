Otroško veselje na božični delavnici v Kulturnem domu Pliberk

Pevke in pevci Mešanega pevskega zbora Podjuna so v sklopu božičnega trga v Kulturnem domu Pliberk, ki je bil 8. decembra, letos znova organizirali božično delavnico za otroke. Prišlo je okoli sto oktrok iz okolice, na osmih postajah so lahko brkljali, risali, pekli kekse ali ustvarjali čudovite pisane sveče in angelce. Božično delavnico so letos organizirali že sedmič, pri oskrbovanju otrok pa radi pomagajo tudi starši. Otroci so uživali, oči so žarele od veselja in v Kulturnem domu je bil čutit pravi čar predbožičnega časa. Istega dne je tudi gospodarsko združenje »Dežela pod Peco« vabilo na božični trg pred kavrno Pazzo. Domači ustvarjalci so ponujali zanimive izdelke, na koncu so še izžrebali dobitnice in dobitnike nagradne igre aplikcije »Petzenlandla«.