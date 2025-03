Otroški pust SPD Edinost Škofiče: Pisano v jubilejno leto

Že prva prireditev jubilejnega leta SPD Edinost Škofiče – otroški pust na pustni torek v telovadnici ljudske šole v Škofičah – je bila nadvse uspešna. Poleg lepih šem, izvrstne kulinarike in nagradne igre je otroke navdušil tudi pester pedagoški spored z glasbo in plesom, ki so ga pripravile članice društva. Občinstvo je na pustovanju očaral tudi škofiški dvojezični otroški vrtec MINKA, saj so otroci tam predstavili edinstvene kostume, ki so jih ustvarile vzgojiteljici Laura Drolc in Maša Prelog ter voditeljica Silke Perdacher-Kleber. Pred obiskom pustovanja Edinosti so se otroci dvojezičnega otroškega vrtca MINKA udeležili tudi pustovanja ljudske šole.