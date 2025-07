Otroški dan v Selah: Smeh in navdušenje v Selah

Glavna organizatorka dogodka je bila Andreja Lepuschitz (58), referentka Katoliške otroške mladine, ki je Otroški dan prvič organizirala že leta 1986 prav v Selah. Letos je zanjo dogodek predstavljal prav poseben mejnik – bil je že 30., ki ga je organizirala s pomočjo številnih sodelavcev in prostovoljcev. Tema letošnjega dneva je bila »Mi smo na poti«. »Otroci, ki so nekoč obiskovali Otroški dan, danes prihajajo s svojimi otroki,« pripoveduje Lepuschitz. Sama se še vedno živo spominja svojega prvega Otroškega dneva, ki se ga je udeležila kot šestletna deklica – in kot pravi, se je takrat veliko prepevalo. Tudi letos so se dogodku pridružile Novice z novinarsko delavnico. Na njihovi stojnici so otroci z velikim veseljem ustvarjali svoj lasten časopis. V njem so odgovarjali na različna vprašanja – nekaj njihovih odgovorov objavljamo tukaj.