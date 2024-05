Katoliška otroška mladina je tudi letos vabila na Otroški dan. Prireditev se je odvijala okoli romarske cerkve Marije Kraljice v Podgorjah v Rožu. Delavnice so pripravile razne pobude in društva. Z novinarsko delavnico so sodelovale tudi Novice. Na koncu prireditve pa je nastopil čarovnik Magic Felix.