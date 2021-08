Ker dandanes otroci v šoli, doma in v prostem času odraščajo s tehnologijo, je Katoliški dom prosvete Sodalitas od 12. do 16. julija 2021 organiziral tečaj »EDV for kids« v domu v Tinjah. Tečaj naj bi otrokom predstavil svet računalnika in spleta. V ospredju tedna je bilo delo z računalniškimi programi Microsoft Word, Excel in PowerPoint, varna uporaba spleta ter urjenje sistema pisanja z desetimi prsti. Prav tako sta vodji tečaja Alina in Mira Kofler polagali pozornost na smiselno uporabo spleta in dvojezično poučevanje.

O poteku tedna …

Na tečaju je sodelovalo osem fantov iz Tinj in Pliberka in so govorili ali slovensko ali nemško. Vsak dan so otroci, ki so končali vsaj tretjo ali največ peto šolsko stopnjo, začeli s tečajem ob devetih zjutraj in ga končali ob pol enih. »V centru pozornosti je stalo urjenje sistema pisanja z desetimi prsti. Ker bodo otroci to potrebovali na nadaljnji izobraževalni poti, smo vadili to kar večkrat,« poudarja Alina Kofler. S posebnim programom je bilo mogoče otrokom to posredovati na igriv način. Poleg tega so udeleženci tečaja spoznali tudi računalniški program Microsoft Word, s katerim so se učili spreminjati in formatirati besedila in pisavo, njeno velikost in barvo. S pomočjo programa Microsoft Excel sta Alina in Mira Kofler z otroki sestavili nakupovalni listek in vadili seštevanje in odštevanje z računalniškim programom. Fantje so oblikovali tabele in diagrame in tako na primer »vizualizirali delež določene zelenjave v juhi«. Otroci so pa spoznali tudi program PowerPoint. Pripravili so prezentacije s slikami najljubših živali, na koncu dneva pa so jih pokazali soudeležencem.

Sestri Alina in Mira Kofler pa sta se osredotočili tudi na vsepovsod prisoten splet. Otroke sta opozarjali na nevarnosti spleta, pojasnjevali sta, katere osebne podatke naj ne objavljajo po spletu in razložili mlajšim, katere slike lahko uporabljamo in katerih ne. Mladi fantje so med tednom lahko dokazali svojo kreativnost. Na spletu so iskali slike in s programom Paint sami ustvarjali motive, ki so jih nato s pomočjo obeh voditeljic tiskali na majice. V spomin na tečaj so ustvarjene majice seveda smeli obdržati.

Čeprav bi udeleženci tečaja lahko tudi prenočili v domu v Tinjah, so šli raje spat domov – večina je bila namreč iz Tinj. Vsak dan pa je bilo dovolj šale, zabave in veselja, med odmori so s tekom malicali in z navdušenjem igrali namizni tenis, košarko in pikado.