Učenci obeh četrtih razredov Evropske šole Šmihel so ob svetovnem dnevu čebel 20. maja pred občinskim uradom v Šmihelu naslikali XXL čebeljo slikovno zgodbo. Župan Hermann Srienz, podžupana Mario Slanoutz in mag. Vladimir Smrtnik ter Rudi Bredschneider so se otrokom zahvalili za izvrstno akcijo in bili vesel, da so se učenci ukvarjali s tem pomembnim okoljskim vprašanjem.

Posnetek: Evropska šola Šmihel

»Dragoceno sodelovanje s Čebelarskim društvom Šmihel ima na naši šoli dolgo tradicijo in za nas je zelo pomembno, da otroke ozavestimo o pomenu čebel za naše okolje in predvsem prehranjevalno verigo,« je dejal direktor Danilo Katz, ki se je zahvalil predsedniku čebelarskega društva Anzeju Bricmanu in pobudniku akcije Karlu Grilu ter učiteljicam Betini Smrtnik, Josefine Kadisch in Alexandri Lipuš-Gregorič. Nato so prisotne razvajali z okusnimi čebeljimi izdelki, ki so jih razdelili člani čebelarskega društva. Del razstave bo zdaj na ogled kot stalna razstava v Evropski šoli.