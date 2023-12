Zdaj je že tradicija, da naslovnico božične izdaje Novic oblikujejo koroške šolarke in šolarji. Letos smo k sodelovanju povabili četrti razred dvojezične ljudske šole v Štefanu na Zilji. Učenke in učenci so z veseljem uredništvu časopisa predstavili kreativne stvaritve. Naslovnico letošnje božične izdaje Novic krasi slika Michelle Flasch­berger s Potoka.

Michelle Flaschberger

Šolarke in šolarji vsako leto v adventnem času preizkušajo nove tehnike in ustvarijo veliko lepih izdelkov. Lansko leto so izdelovali jaslice iz kamenja, letos pa so se četrtošolci pred božičem lotili slikanja. Michelle Flaschberger je opisala nastanek umetnin: »Naslikali smo sveče, za vsakega družinskega člana eno svečo. Uporabili smo akrilne barve in valjček.« Michelle zelo rada riše. »Risanje, brkljanje in telovadba so moji najljubši predmeti.« In kam bo obesila božično sliko? »Sliko bomo obesili doma, ampak še ne vem, kam. Božiča se zelo veselim.«