Odprtje tretje skupine v jaslih v Slomškovi hiši na Ainethgasse v Celovcu: Mohorjeva ima zdaj še tretjo skupino v jaslih

Danes Mohorjeva na Ainethgasse skrbi za 45 otrok v jaslih in 75 otrok v vrtcu. V mladi pedagoški ekipi je 20 vzgojiteljev, njihova povprečna starost je 33 let. Skupaj z ljudsko šolo in popoldansko oskrbo Mohorjeva v Celovcu nudi celostno oskrbo za pri­bližno 200 otrok. »Kot zasebna ustanova lahko iz ene roke nudimo dvojezično vzgojo in izobraževanje od enega do desetega leta starosti,« je še povedal Hren ter se zahvalil vsem, ki so pripomogli k odprtju novih prostorov.