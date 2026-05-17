Nogometašice LŠ Božji grob okrajne prvakinje

18.5.2026 Božji grob Heiligengrab Damijan Smrečnik
Že 9. junija jih čaka deželni finale v Šentvidu ob Glini. Na tekmo se bo podala cela šola, ki bo glasno navijala za svoja dekleta.
Nogometašice LŠ Božji grob z učiteljico Sonjo Woschitz


Ljudska šola Božji grob je v sredo, 6. maja, poslala nogometni ekipi deklet in fantov v Velikovec na okrajno nogometno prvenstvo ljudskih šol. Trener ekip je bil David Buchwald, ki trenira tudi naraščaj Slovenskega atletskega kluba v Vidri vasi, spremljevalka pa učiteljica Sonja Woschitz.

Fantje in dekleta iz ljudske šole Božji grob

Pri fantih se je za naslov okrajnega prvaka pomerilo 14 ekip, pri dekletih pa šest. Dekleta LŠ Božji grob so zmagala v vseh tekmah in postale so okrajne prvakinje. Fantom LŠ Božji grob je uspelo osvojiti 4. mesto. Prvo mesto je osvojila LŠ Velikovec, drugo pa LŠ Šmihel.

Cela šola se bo podala v Šentvid na deželni finale.

V zmagovalni ekipi deklet LŠ Božji grob so igrale Anja Hutter (igralka pri SAK), Leonie in Emma Ott (igrata pri Šmihelu), Maja Pečnik in Nika Mislovič. »9. junija bo deželni finale v Šentvidu ob Glini. Cela šola se bo podala v Šentvid, kjer bomo navijali za naša dekleta,« je ponosna Vera Sadjak, ravnateljica LŠ Božji grob.

Dekleta LŠ Božji grob so zmagala v vseh tekmah.

