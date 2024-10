Na pobudo domačega ljubitelja literature Gregorja Krištofa je Evropska šola Šmihel ob obletnici podelitve Nobelove nagrade za literaturo Petru Handkeju letos že petič izvedla poseben projekt. Pod vodstvom umetniško navdahnjenih učiteljic Reingard Koboltschnig, Marije Krištof, Alexandre Loser, Carmen Opetnik in Ernestine Perč so učenke in učenci brali odlomke o vranah iz Handkejevih del in jih ponazorili z lastnimi risbami. Rezultat je čudovit dvojezičen video, ki ne izraža le ustvarjalnosti otrok, temveč tudi njihovo široko paleto talentov. »Ta projekt prikazuje, kako globoko sta literatura, umetnost in kultura zakoreninjeni v našem izobraževanju. Močno prispeva k spodbujanju ustvarjalnosti in kulturnega razumevanja naših učenk in učencev,« poudarja ravnatelj Danilo Katz. Vrane, ki so v središču izbranih Handkejevih besedil, imajo poseben simbolni pomen. Predstavljajo svobodo, vztrajnost in povezavo med preteklostjo in sedanjostjo – teme, ki imajo osrednjo vlogo tudi pri večjezičnem izobraževalnem delu šole. »Vrane nas bodo spremljale skozi vse šolsko leto – zakaj in kako, bomo kmalu razkrili,« je zaključil Katz. Več informacij o dejavnostih šole so na europaschule-evropskasola.com.