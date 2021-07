Učenke in učenci so dobili spričevala, šole so zaprle vrata, lepo vreme pa nas vabi v prijetna počitniška doživetja.

Preteklo šolsko leto je bilo posebno, nenavadno in naporno, tako da so si šolarji in pedagogi pošteno zaslužili prosto poletje. Zagotovo pa bo za veliko otrok to šolsko leto ostalo tudi nepozabno, ne le zaradi učenja na razdaljo, temveč predvsem zaradi posebnega programa v času prezenčnega pouka. Direktorice in direktorji ter učiteljice in učitelji so se namreč zelo trudili in učencem omogočili usvajanje novega znanja v povezavi s praktičnimi izkušnjami. Predstavljamo vam nekaj projektov Ljudske šole Lipa.

Konj v razredu

Vodstvo šole ter učiteljice in učitelji so junija za otroke pripravili pravo atrakcijo: med učenjem sta jih v razredu obiskala dva konjička. To je bilo učenje, ki je navdušilo prav vse prisotne!

Očistimo vas

Očistimo vas je bila občinska akcija, ki so se je udeležili tudi učenci ljudske šole. Pobirali so odvržene pločevinke, stole, plastenke in druge smeti. Tako so pomagali ohraniti lepoto občine, pri tem pa spoznavali, kako pomembno je varovanje našega okolja.

Slike proti nasilju

Učenke in učenci so se posvetili temi integracija in preprečevanje nasilja. V projektu Cover Me In Sunshine, ki ga je vodila umetnica in pedagoginja Gerda Madl-Kren, so otroci negativne podobe iz resničnega življenja pretvorili v pozitivne slike.

Izlet v Gmünd

Učenke in učenci pa so slikali tudi v Sovodnjah, nemško Gmünd. Odpravili so se v galerijo »Galerie August«, kjer so pod umetniškim vodstvom Jensa Augusta ustvarili skupno sliko. Ta kot simbol prijateljstva in sodelovanja sedaj visi pred ljudsko šolo.

V slogi je moč

Za zaključek šolskega leta so učenke in učenci bili priče velikega podviga pri premagovanju življenjskih ovir: Sepp Wieland je v Sovodnjah zbral dosti moči, da je kljub invalidskemu vozičku povlekel težek traktor. Ta podvig so s skupnimi močmi dosegli tudi učenci.

Tako so šolarji kljub izzivom in izoliranosti med šolskim letom v razredni in šolski skupnosti doživeli lepe trenutke, ki jih bodo spremljali skozi poletje in še dlje. Ravnatelj šole Christian Zeichen pravi: »Šolsko leto je bilo za nas vse polno izzivov, a s tako angažiranim učiteljskim timom, kot ga imam na šoli, se da veliko doseči in ustvariti. Za storjeno delo v prid šolarkam in šolarjem se jim iz srca zahvaljujem in jim želim sproščene počitniške dneve, enako pa seveda vsem našim šolarjem in njihovim staršem. Res hvala!«