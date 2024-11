Nadja Wrienz je nasledila Štefana Kramerja na čelu društva: Društvo Mavrica z novim vodstvom

V torek, 5. novembra 2024, je na rednem občnem zboru društva Mavrica, ki je nosilec istoimenskega zasebnega večjezičnega otroškega vrtca v Dobrli vasi, prišlo do zamenjave na samem vrhu. Predsednik Štefan Kramer, ki je bil v 90. letih glavni pobudnik pri ustanavljanju tamkajšnjega otroškega vrtca v Dobrli vasi in tudi prvi predsednik društva, je po 25 letih predsedovanja predal vodstvo v mlajše roke. V svojem poročilu na občnem zboru se je spomnil začetkov, ki so bili sicer zelo naporni, vendar se je trud obrestoval. Mavrica, pove Štefan Kramer, je postala zgodba uspešnica in Dobrle vasi brez Mavrice si danes ne moremo več predstavljati. Štefana Kramerja je kot predsednica nasledila Nadja Wrienz. Poleg nje sestavljajo novi odbor Gitti Neu­wersch (podpredsednica), Daliborka Soldo (tajnica) in Katjuša Majerič (blagajničarka). V razširjenem odboru so še Štefan Lesjak ml. in provizor Janez Tratar.