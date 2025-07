Mini farant v ljudski šoli

Otroci so v krajših prizorih prikazali pomen faranta ter stara kmečka opravila, kot je npr. mlačva žita. Šolski zbor pod vodstvom Veronike Stern je z navdušenjem zapel več pesmi. Ravnateljica Veronika Terbuch se je zahvalila učiteljicam, staršem in otrokom za pripravo šolskega praznika. Med častnimi gosti sta bila župan Bernard Sadovnik in Michael Koren iz banke Kärntner Sparkasse, ki je prinesel donacijo za šolsko knjižnico. Ob tej priložnosti je poudaril, da je živa dvojezičnost, kot jo gojijo v LŠ Globasnica, velik zaklad, ki si zasluži podporo. Ček v višini 700 evrov so ravnateljici izročili Globaški bokvarji in gasilci, ki so zbrali denar ob praznovanju postavljanja mlaja.