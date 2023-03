Medgeneracijska srečanja v Vrtcu Naš Otrok

Minuli četrtek smo obiskali zasebni vrtec Naš otrok, ki ima svoje prostore v celovški Mohorjevi. Otroci na ta dan spet pričakujejo obisk starejših občanov, ki stanujejo v bližnji Hiši Marta. Z rednimi tedenskimi srečanji so začeli letos januarja, projekt je nastal na pobudo Ines Konatschnig, ki se je v svoji diplomski nalogi ukvarjala z vprašanjem, kako srečanja z otroki vplivajo na starejše ljudi. Srečanja so zdaj imeli že v Hiši Marta in v vrtcu, redno obiskujejo drug drugega.

Več lahko preberete tukaj: Povezava