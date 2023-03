Od januarja naprej se tedensko srečujejo starejši stanovalci celovškega doma Karitas Hiša Marta in otroci zasebnega otroškega vrtca Naš otrok. Preberite, kako je prišlo do teh srečanj, na katerih od veselja žarijo oči mladim in starim.

Minuli četrtek smo obiskali zasebni vrtec Naš otrok, ki ima svoje prostore v celovški Mohorjevi. Otroci na ta dan spet pričakujejo obisk starejših občanov, ki stanujejo v bližnji Hiši Marta. Z rednimi tedenskimi srečanji so začeli letos januarja, projekt je nastal na pobudo Ines Konatschnig, ki se je v svoji diplomski nalogi ukvarjala z vprašanjem, kako srečanja z otroki vplivajo na starejše ljudi. Srečanja so zdaj imeli že v Hiši Marta in v vrtcu, redno obiskujejo drug drugega. Konatschnig v Karitasovi Šoli za socialne poklice v Celovcu dela izobrazbo za diplomirano oskrbnico starejših ljudi.

»Ideja, da se starejši srečujejo z otroki, mi je že vedno bila zelo všeč, sploh pa, če vidim, kako starejši ljudje od tega profitirajo,« pripoveduje Ines Konatschnig, ki dodaja, da se stanovalci Hiše Marta na srečanja veselijo ves teden. Z željo, da bi organizirali taka medgeneracijska srečanja, je stopila do voditeljice vrtca Naš otrok Angele Herk-Kuchling, ki je bila takoj navdušena. Skupaj sta načrtovali termine in aktivnosti na srečanjih, ki pri starejših ljudeh vzbudijo neko novo energijo, pri obiskih pa vlada veselje in dobra volja. »Preden smo danes od Hiše Marta odšli proti vrtcu, je starejši moški sam prišel iz drugega nadstropja v pritličje, ker se je bal, da ga ne bi vzeli zraven,« pripoveduje Ines Konatschnig. Mnenja je, da bi bilo dobro, če bi vrtce in domove za starejše približali ljudem ter tako zbližali tudi stare in mlade. Konatschnigova pravi, da so srečanja z otroki še dolgo tema pogovorov in stanovalci Hiše Marta stalno sprašujejo, kdaj se bodo ponovno videli.

In kako potekajo ta srečanja?

Otroci in starejši uživajo v skupnih igrah.

Minuli četrtek so otroci in starejši ljudje sedeli v krogu, v sredini so bile pripravljene slike raznih predmetov in strojev, ki so bili in so še danes v uporabi. Včasih so perilo prali na perilniku, danes imamo pralni stroj. Kar je včasih bila peč na drva, je danes radiator. Otroci so, na primer, starejšim pokazali karto s sliko perilnika in jo s pomočjo obiskovalcev dodelili današnji različici, pralnemu stroju. »Igre nastanejo v pripravah in z mislijo, kako bi lahko mlajši sodelovali s starejšimi. Izhodišče so sposobnosti otrok, te pa nadgradimo s sposobnostmi naših starejših obiskovalk in obiskovalcev,« pripoveduje Angela Herk-Kuchling. Prepričana je, da otroci od teh srečanj zelo profitirajo: »Dobijo boljši občutek zase, ker vidijo, kako lahko strejšim ljudem pomagajo in v tem tudi sami rastejo.« Redna srečanja bodo imeli še do srede marca, otroci so bili na začetku še malo zadržani, zdaj pa so zelo odprti. Vrtec in otroci so obiskovalcem v Hiši Marta zapeli tudi po slovensko in se jim predstavili kot dvojezična ustanova. »Stanovalci Hiše Marta so tozadevno zelo odprti, najbolj veseli so pa otrok. Starejša gospa je danes rekla, da otrokovo oko nikdar ne laže in tisto pristnost so zaznali tudi naši obiskovalci in to otroško veselje jim je bilo zelo všeč,« je še povedala Angela Herk-Kuchling, ki je hvaležna članom društva Naš otrok s predsednico Martino Piko-Rustia na čelu, da jih podpirajo pri projektih in omogočajo dobro delovanje z otroki.

Obiskovalki Eleonore (93) in Gerlinde (95)

Eleonore Tschemernig: Ta srečanja so najlepša stvar na svetu. Tukaj lahko srečamo otroke in njihove oči žarijo. Če jim pogledam v oči, imam občutek, da je svet še v redu. Tudi po srečanjih še dolgo mislim na otroke in tako lahko tudi črpam energijo.

Gerlinde Krumpl: Zelo rada se udeležujem teh srečanj, ker so tudi sprememba v vsakdanu, da ni vse vedno isto. Za nas je to vsekakor obogatitev.

Alva, Ronja, Jakob: Srečanja so nam zelo všeč, ker se skupaj igramo in pri tem nihče ni sam. Že vnaprej se veselimo srečanj. Starejši ljudje se smejijo, zato menimo, da so srečanja tudi njim zelo všeč.

Vse slike s srečanja: novice.at/nasotrokmarta