Učenke in učenci tretjih in četrtih razredov Evropske šole Šmihel so pred kratkim imeli priložnost, da si ogledajo impresivno instalacijo, ki obravnava žalostno poglavje koroške zgodovine: pregon koroških Slovenk in Slovencev v času 2. svetovne vojne. Razstavo znanega domačina Alberta Mesnerja, ki si jo je nedavno ogledal tudi celoten občinski svet občine Bistrica nad Pliberkom, je v farni dvorani v Šmihelu organiziralo društvo KPD Šmihel.

Obisk učenk in učencev je bil tudi poučno popotovanje skozi pomemben del regionalne zgodovine. Razstava Alberta Mesnerja je ganljiv posnetek dogodkov in okoliščin, ki so privedli do pregona koroških Slovenk in Slovencev, pa tudi učinkov tega tragičnega poglavja na prizadeto prebivalstvo. Takrat je bilo izgnanih tudi 18 družin iz občine Bistrica nad Pliberkom in 11 učenk in učencev šmihelske šole.

Nadaljnji vrhunec je bila tudi projekcija filma »Erinnerungen gegen das Vergessen – Spomini proti pozabi«, ki je nastal v produkciji dežele Koroške. »Film izpostavlja osebne zgodbe in spomine prič časa, ki so doživele pregon, in prispeva k razumevanju zgodovinskih dogodkov s človeške perspektive. Samo poznavalci zgodovine lahko preprečijo, da bi se ta ponovila,« pravi ravnatelj Danilo Katz, ki je bil pobudnik obiska razstave. Otroci so pokazali veliko zanimanja za razstavo in film ter s številnimi vprašanji poglobili svoje razumevanje tega poglavja zgodovine. Z neposrednim stikom z umetnino Alberta Mesnerja in ganljivimi zgodbami v filmu so se lahko naučili dragocenih lekcij o strpnosti, razumevanju in pomenu spomina v današnjem svetu.

Ogled razstave ni bil le obogatitev za razumevanje, ampak tudi priložnost za razmislek o pomenu preteklosti pri oblikovanju prihodnosti. Evropska šola Šmihel želi s tem prispevati k spodbujanju zgodovinske zavesti in k medkulturnemu razumevanju v regiji.