LŠ Lipa ob Vrbi: Avstrijski dan branja

Po vsem kraju so bile pri­pravljene bralne postaje, kjer so angažirane bralne babice otroke popeljale v svet zgodb. Mladi poslušalci in poslušalke so obiskali različne postaje, med njimi vrtec, šolo, center za dementne osebe, dom za ostarele, gostišče, župnišče in celo arhitekturni biro. Z velikim zanimanjem so poslušali zgodbe v nemščini, slovenščini, italijanščini in angleščini. Na slovenski bralni postaji, ki sta jo pripravili Simona Rovšek in Magda Errenst, so otroci prisluhnili kamišibaj zgodbi o čustvih, ki jih je zelo pritegnila. Dan branja je pokazal, kako pomembno in dragoceno je skupno branje.