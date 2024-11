LŠ Božji grob sodeluje v akciji »Božič v škatli za čevlje«: Za božič bodo obdarili revne otroke

Poseben poudarek v tem šolskem letu je ustvarjanje koledarja, ki so ga zasnovali učenci in učiteljice. Koledar bo kmalu dokončan – odličen skupinski projekt, ki pokaže ustvarjalnost in timski duh otrok. Koledar je odličen način, kako podpreti šolske projekte, hkrati pa je tudi čudovito božično ali novoletno darilo.Prav tako pridno vadijo za nastop na najvišjem božičnem sejmu v Avstriji, ki bo 7. decembra na Peci. Mladi talenti ljudske šole Božji grob se veselijo, da bodo tamkajšnje obiskovalce s svojimi pesmimi in nastopi popeljali v praznično vzdušje. V polnem teku so tudi vaje za božično igro, ki bo uprizorjena v okviru letne božične prireditve. Letos bosta prireditvi 12. decembra v podružnični cerkvi v Nonči vasi in 15. decembra v cerkvi v Vogrčah.