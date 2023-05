Ljudska šola Pliberk: Praznik čebel v Pliberku

Ljudska šola Pliberk in čebelarsko društvo Peca/Bründl sta v ponedeljek, 22. maja, priredila praznik čebel. Povod za dogodek je bil svetovni dan čebel, ki ga obeležujemo 20. maja. Učenke in učenci LŠ Pliberk so na travniku v bližini hotela Jufa predstavili svoje znanje o čebelah, prepevali razne pesmi in z velikim zanimanjem prisluhnili kratkemu predavanju čebelarskega mojstra Antona Hintererja. Otroci so nato na travniku skupaj z učiteljicami in učitelji zasadili drevesa, dve hruški ter po eno češnjo in češpljo. »Želeli smo ustvariti nekaj, kar ostane in kar pomaga čebelicami. Cilj je ozaveščanje najmlajših o pomembnosti čebel za človeštvo, da se tega celo življenje zavedajo,« je o uspelemu projektu povedala posnosna ravnateljica LŠ Pliberk Mateja Mesner. Čebelarski mojster Bertl Britzmann pa poziva vse ljudi, da naj zelenico okoli svojih hiš redkeje kosijo, da lahko ostane kakšen cvet za čebele. Zelo kritično gleda na trend novih robotskih kosilnic, ki za sabo puščajo le zeleno puščavo. Več lahko preberete v Novicah.