Ljudska šola Globasnica: Tudi popoldanska oskrba v Globasnici je dvojezična 

Glede znanja slovenščine otrok, ki pridejo v šolo, pravi Terbuch, da imajo v Globasnici še dobro zaledje. Mnogi pridejo iz slovenskih družin in znajo narečje, pripoveduje. »Naša velika prednost je tudi, da je globaški vrtec zasnovan popolnoma dvojezično.« Otroci, ki so obiskovali vrtec v Globasnici, ponavadi obiskujejo tudi slovenski pouk. Veliko prednost vidi Terbuch v tem, da so vse dvojezične učiteljice naravne govorke slovenščine. To naš pouk zelo popestri, poudarja Terbuch. Tudi Terbuch vodi en razred: »Tako vem, o čem govorim, ko se z učiteljicami pogovarjam in ni vse tako abstraktno.«