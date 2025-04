Ljudska šola Domačale: Umetniški projekt in razstava

Pri projektu so sodelovali vsi otroci s podporo učiteljic in učiteljev. Vsaka šolska stopnja se je na svoj način približala tematiki. Posebno doživetje za učenke in učence pa je bilo sodelovanje z umetnikom in pedagogom Danielom Mešnikom in umetnico Bianco Fels, ki sta jih vsak s svojim posebnim pristopom vodila do ustvarjalnosti. Prvošolci so z valjem nanosili barve na platno, povezali posamezne elemente in jih nato združili v harmonično enoto. Učenke in učenci druge šolske stopnje so izdelali glinene izdelke, ki so jih potem z drugimi naravnimi materiali obesili v velike okvirje iz starega lesa. Tretješolci so z umetnico Bianco Fels v delavnici »Mixed Media sreča Pop Art« ustvarjali slike z barvami, izrezki iz časopisov in besedami. Najstarejši otroci pa so v štirih jezikih na velikih tablah umetniško oblikovali naslov razstave, ki z močnimi barvami krasi steno nad vhodom v občinski urad.