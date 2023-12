Ljudska šola Božji grob: Vesela božičnica

Izjemno lepo božičnico so minuli četrtek, 14. decembra, pripravili šolarji Ljudske šole Božji grob. Goste v do zadnjega mesta napolnjeni telovadnici je pozdravila ravnateljica Vera Sadjak. Šolarke in šolarji so na odru predstavili svoj igralski in pevski talent, naštudirali so igro z božično tematiko. Na odru so igralci samozavestno spregovorili v nemščini in slovenščini, vse to pa so se s pomočjo učiteljic Vere Sadjak, Sabrine Božič, Elisabeth Šumnik, Sonje Woschitz in Lidije Kapp-Bošič naučili pri pouku. Po predstavi so imeli pripravljeno pogostitev. Med številnimi gosti so bili novinarka Rosina Katz-Logar, pliberški dekan Ivan Olip in referent za šole Marko Trampusch.