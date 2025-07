Ljudska šola 24: Ragbi na igriv način

Christian Lexer, predsednik Ragbi kluba Anexia Tigers iz Celovca, je otroke z veliko zavzetostjo in strokovnim znanjem na igriv način uvedel v osnovna pravila in ideje igre. Učenci so se naučili pravilnega podajanja žoge, gibanja v ekipi in spoznali, kaj je pri ragbiju najpomembnejše: poštenost, pogum in sodelovanje.