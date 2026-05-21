Ljudska šola 24 praznovala s cirkusom

21.5.2026 Celovec Klagenfurt Sebastjan Trampusch
35 let Ljudske šole 24 v Celovcu – ob polokrogli obletnici so šolarji in šolarke dvojezične LŠ24 pripravili cirkuško predstavo.

Ob začetku šolskega leta 1991, 9. septembra 1991, je začela delovati Javna dvojezična ljudska šola 24 v Celovcu. S cirkuško predstavo so šolarji in šolarke praznovali 35. obletnico šole. V več kot mesecu dni so z artistoma Didom in Beatrice naštudirali program za cirkuško predstavo cirkusa Celovelli. Prireditev je tekla pod geslom »35 let v cirkusu jezikov«. Sodelovalo je vseh sedem razredov z 98 šolarji, ki so program lahko sooblikovali in si izbrali, v kateri skupini  nastopajočih želijo sodelovati, pojasnjuje ravnatelj šole Edi Oraže. Pri LŠ24 so hoteli polokroglo obletnico šole praznovati bolj sproščeno, je še povedal. Pa vendar se po mnenju ravnatelja šolarji pri takšnih projektih naučijo zelo veliko. Dido in Beatrice sta aktivna že tri desetletja, zato se mnogi odrasli še danes spominjajo, kaj so ustvarili z artistoma, ve povedati Oraže.

Posebno vlogo sta igrala mlada moderatorja predstave - Maja Ogris in Henrik Woschitz, ki sta povezovala posamezne točke med predstavo.

Nov ovitek zvezkov

Na prireditvi so predstavili tudi nov ovitek šolskih zvezkov LŠ24. Učenci vseh razredov rišejo motive za ovitek, žirija, ki so jo sestavljali Tomaž Ogris, Peter Krivograd in Mili Hudl-Kunčič, pa je izbrala delo Tee Deljanin-Hudelist.

Ravnatelj Edi Oraže in Tea Deljanin-Hudelist

Med več kot 300 obiskovalci sta bili tudi bivši ravnateljici šole Brigitta Hambrusch in Sabine Sandrieser.

Bivša ravnateljica Brigitta Hambrusch, ravnatelj LŠ24 Edi Oraže in bivša ravnateljica Sabine Sandrieser

Po predstavi je združenje staršev povabilo na jed in pijačo na šolsko dvorišče.

