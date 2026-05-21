Ljudska šola 24 praznovala s cirkusom

Ob začetku šolskega leta 1991, 9. septembra 1991, je začela delovati Javna dvojezična ljudska šola 24 v Celovcu. S cirkuško predstavo so šolarji in šolarke praznovali 35. obletnico šole. V več kot mesecu dni so z artistoma Didom in Beatrice naštudirali program za cirkuško predstavo cirkusa Celovelli. Prireditev je tekla pod geslom »35 let v cirkusu jezikov«. Sodelovalo je vseh sedem razredov z 98 šolarji, ki so program lahko sooblikovali in si izbrali, v kateri skupini nastopajočih želijo sodelovati, pojasnjuje ravnatelj šole Edi Oraže. Pri LŠ24 so hoteli polokroglo obletnico šole praznovati bolj sproščeno, je še povedal. Pa vendar se po mnenju ravnatelja šolarji pri takšnih projektih naučijo zelo veliko. Dido in Beatrice sta aktivna že tri desetletja, zato se mnogi odrasli še danes spominjajo, kaj so ustvarili z artistoma, ve povedati Oraže.