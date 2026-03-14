Križ kraž v Žvabeku

Pod vodstvom pedagoginj Susi Kumer, Traudi Katz-Lipusch, Christine Meklin-Sumnitsch, Timne Katz, Ele Grilc in Vic­torie Meklin ter umetnikov Silvie Visočnik Hohenthaler in Roberta Kocha so otroci prepevali, ustvarjali postne motive z akrilnimi barvami in izdelovali velikonočne dekoracije – tako za lastni kot za kulturni dom. »Z ustvarjalnim delom želimo otrokom približati verske vsebine in hkrati slovenski jezik,« je pojasnila namestnica predsednika KPD Drava Victoria Meklin. Hkrati naj bi delavnica spodbujala razmislek o pomenu posta. Kulturno društvo vabi tudi v nedeljo, 15. marca, ob 18. uri na tradicionalni križev pot v podružnično cerkev sv. Lucije v Dobu.