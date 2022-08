Od leta 2008 KPD »Planina« Sele za otroke in mladino med 1. in 8. šolsko stopnjo organizira kreativna dneva, na katerih imajo otroci poleg druženja možnost ustvarjalno preživeti dva vroča poletna dneva.

Letos je na Kreativnih dnevih sodelovalo 18 otrok, ki so skupaj risali na keramiko, slikali z akrilnimi barvami, plesali, peli, bobnali, se podali v svet čebelarstva in kuhali. Letošnja kreativna dneva sta bila 20. in 21. julija, in sicer v prostorih farnega doma in okoli njega.

Otroci so zjutraj ob 9.00 kreativna dneva začeli z duhovno mislijo, s skupno pesmijo in plesom, nato pa so se razdelili v tri skupine.

Vsaka od teh treh skupin je zaporedoma prišla na vrsto za vsako delavnico.

Dneva so zaključili v četrtek, 21. julija, z zahvalno mašo, ki jo je daroval Jože Andolšek, otroci pa so jo oblikovali z besedili in petjem ter izrazili hvaležnost za ustvarjalno druženje z vrstniki.

Nato so z vodji delavnic nastopili s pesmijo in plesom v farnem domu, kjer so tudi razstavili umetnine, ustvarjene na Kreativnih dnevih: akrilne slike, poslikan porcelan in krpe iz voska. Navzoče je v imenu KPD Planina pozdravila podpredsednica Anja Oraže.

Ob koncu prireditve so starši in prijatelji preko projekcije fotografij podoživeli ustvarjalne trenutke svojega naraščaja.

Recimo slikanje z akrilom pod mogočno lipo za farnim domom, prizore iz kuhinje, kjer so otroci pripravili kompletno kosilo, od juhe preko glavne jedi do sladice, noge v zraku v plesni delavnici, roke v zraku med tolkalsko delavnico, predvsem pa veliko nasmejanih otroških obrazov.

Organizatorji pazijo na to, da imajo vsako leto kakega novega umetnika oz. umetnico, ki vodi delavnico.

Plesno delavnico je vodil Boštjan Malalan, Anja Jesenovec je z otroki slikala z akrilnimi barvami, Katja Osterc je vodila pevsko in bobnarsko delavnico, Izidor Stern delavnico slikanja na porcelan, Tadej Čertov čebelarsko delavnico, medtem ko sta kuharsko delavnico vodili Mirja Oraže in Nataša Mutzbauer. Otroke so med kreativnima dnevoma spremljali Anja Oraže, Matjaž Kelih, Martina Furjan, Tanja Čertov, Michael Kelih, Luka Olip in Zalka Kelih-Olip.