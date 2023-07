V Selah sta v sredo, 19. julija, in v četrtek, 20. julija, potekala kreativna dneva za otroke in mlade od 1. do 8. šolske stopnje. Devetindvajset otrok se je odzvalo vabilu na to tradicionalno počitniško ponudbo KPD Planina Sele, tokrat v sodelovanju s SPD Herman Velik. Otroci so ustvarjali v kuharski, glasbeni, plesni, akrilni, šivalni, zeliščni in fizikalni delavnici. Med pohodom v naravo so odkrivali domačo okolico.