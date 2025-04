Ta ustvarjalna pobuda, v kateri sodelujejo Vida Logar, Susi Kolenik, Christine Meklin Sumnitsch in Victoria Meklin pod vodstvom predsednika Jokeja Logarja, prinaša veliko zabave, eksperimentiranja in izražanja ustvarjalnega duha. Projekt Križ Kraž spodbuja poigravanje z besedami, igrivo prepletanje zvokov in ritmov ter preizkušanje novih oblik izražanja. Vsaka nova izvedba projekta prinaša svežino, inovativne koncepte in veliko zabave.