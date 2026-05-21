Kjub dežju nič manj smeha

21.5.2026 Dobrla vas Eberndorf Simon Rustia
Priljubljeni otroški dan v organizaciji Katoliške otroške mladine je bil letos v Dobrli vasi v četrtek, 14. maja. Na več kot 150 otrok iz Roža, Podjune in z Zilje je čakalo 34 stojnic, med njimi tudi stojnica Novic, kjer so lahko ustvarili svoj časopis.

»SPD Srce iz Dobrle vasi letos praznuje 120. obletnico. Zato smo lani že kmalu določili, da bo otroški dan v Dobrli vasi. Naslednje leto pa bo ali v Rožu ali na Zilji,« je povedala glavna organizatorka Andrea Lepuschitz, referentka katoliške otroške mladine. »V taki obliki z delavnicami, kot jo poznamo danes, se otroški dan odvija od leta 1984. Tedaj sta to organizirala Marija Starman in kaplan Jurij Puch,« pravi Lepuschitz, ki je glavno organizcijo prevzela leta 1986 in pravi, da bo to delala vse do upokojitve. Mašo na otroškem dnevu je daroval duhovni asistent Katoliške otroške mladine Jože Markowitz. Za brezhiben potek je v ozadju pomagalo okoli sto oseb. »Veliko je pomagal predvsem naš civilnik Noa Mosser,« pravi Lepuschitz. 

Ko so prikapljale prve deževne kapljice, so se začele delavnice. V samostanu v Dobrli vasi so otroci brkljali, se slikali, risali, pisali in se veselili. Z novinarsko delavnico so sodelovale tudi Novice. Pri naši stojnici so otroci lahko izdelali lasten časopis, kar so počeli z velikim veseljem. V časopisu so odgovarjali na vprašanja, le delček odgovorov objavljamo ob straneh.

Darja Haschej(10)
Mala vasKleindorf

Doma sem v Mali vasi. V šoli imam najraje telovadbo. Moja najljubša barva je rumena. Najraje jem palačinke. Lea Sadjak je moja najboljša prijateljica. Skupaj radi pojeva. Moj hobi je plesati. Ko bom velika, bom modna oblikovalka.

Leander Urank(5)
GalicijaGallizien

Doma sem v Galiciji. Moj najljubši predmet je lego. Moja najljubša žival je krokodil. Najraje jem salamo. Anna- Sofie je moja najboljša prijateljica. Skupaj se rada igrava v pesku. Ko bom velik, bom kmet. Moj hišni ljubljenček je teliček Shiggy.

Milena Mosser(10)
RatenčeRatnitz

Doma sem v Ratenčah. V šoli imam najraje telovadbo. Moja najljubša barva je rožnata. Najraje jem pico. Moji najljubši živali sta pes in mačka. Moj hobi je tek na smučeh. Ko bom velika, bom študirala, ne vem pa še, kaj.

Levin Kontschitsch(9)
PodravljeFöderlach

Doma sem v Podravljah. V šoli imam najraje ročno delo. Moja najljubša barva je zelena. Najraje jem palačinke. Moja najljubša žival je zajec. Moj hobi je telovaditi. Ko bom velik, bom učitelj. Moj hišni ljubljenček je zajček Schelli.

Zala Mesner-Roblek(3)
PliberkBleiburg

Doma sem v Pliberku.  Moja najljubša barva je rožnata. Moja najljubša žival je tiger. Najraje jem špagete. Pia je moja najboljša prijateljica. Skupaj se radi igrava. Moj hobi je igranje »mama, ati, otrok«. Ko bom velika, bom delala na računalniku.

Paul Ouschan(8)
VelikovecVölkermarkt

Doma sem v Velikovcu. V šoli imam najraje ročno delo. Moja najljubša barva je turkizna. Najraje jem pico. Moja najljubša žival je puma. Moj hobi so tek, košarka in ročno delo. Ko bom velik, bom elektro­tehnik. Moj hišni ljubljenček je kuža Frodo.

Mila Metschina(5)
GradecGraz

Doma sem v Gradcu. Moja najljubša žival je samorog. Moja najljubša barva je rožnata. Najraje jem vaflje. Klara je moja najboljša prijateljica. Skupaj se radi igrava. Moj hobi je nogomet. Ko bom velika, bom jahalka.

Jelka Lesjak(5)
BeljakVillach

Doma sem v Beljaku. Moja najljubša žival je konj. Moja najljubša barva je rožnata. Najraje jem špagete. Luna je moja najboljša prijateljica. Skupaj se radi igrava. Ko bom velika, bom jahalka. Moj hišni ljubljenček je mačka Jolanda.

Ivo Puckl(6)
VelikovecVölkermarkt

Doma sem v Velikovcu. Moja najljubša barva je zelena. Najraje jem burger. Moja najljubša žival je kuža. Moj hobi je igrati se z lego kockami. Ko bom velik, bom mojster za lego kocke. Nimam hišnega ljubljenčka.

Valentina Opetnik(9)
Mala vasKleindorf

Doma sem v Mali vasi.
V šoli imam najraje glasbo. Moja najljubša barva je modra. Najraje jem maki in suši. Moja najboljša prijateljica je Lena. Skupaj radi telovadiva. Moj hobi je jahanje. Ko bom velika, bom pevka.

Elija Metschina(12)
GradecGraz

Doma sem v Gradcu. V šoli imam najraje matematiko. Moja najljubša barva je rdeča. Najraje jem dunajski zrezek. Moj hobi je rokomet. Ko bom velik, bom grabenik računalnikov. Moja najljubša žival je zajček.

Snižana Telminova(9)
PodrožcaRosenbach

Doma sem v Podrožci. V šoli imam najraje telovadbo. Moja najljubša barva je oranžna. Najraje jem riž. Moj hobi je risanje. Ko bom velika, bom živinozdravnica. Moj hišni ljubljenček je papiga Rajču. Moja najboljša prijateljica je Lani.

Nikolaj Urank(10)
GalicijaGallizien

Doma sem v Galiciji. V šoli imam najraje verouk. Moja najljubša barva je modra. Najraje jem lazanjo. Ko bom velik, bom kmet. Moj hišni ljubljenček je bik Lexus. Moj hobi je igrati na harmoniko. Moja najboljša prijatelja sta Sam in Jakob.

Lilly Mayrhofer(11)
LedinceLedenitzen

Doma sem v Ledincah. V šoli imam najraje verouk. Moja najljubša barva je modra. Najraje jem suši. Moja najljubša žival je čebela. Moj hobi je smučanje. Ko bom velika, bom učiteljica. Moj hišni ljubljenček je zajček Flouši.

                                       

