Kjub dežju nič manj smeha

»SPD Srce iz Dobrle vasi letos praznuje 120. obletnico. Zato smo lani že kmalu določili, da bo otroški dan v Dobrli vasi. Naslednje leto pa bo ali v Rožu ali na Zilji,« je povedala glavna organizatorka Andrea Lepuschitz, referentka katoliške otroške mladine. »V taki obliki z delavnicami, kot jo poznamo danes, se otroški dan odvija od leta 1984. Tedaj sta to organizirala Marija Starman in kaplan Jurij Puch,« pravi Lepuschitz, ki je glavno organizcijo prevzela leta 1986 in pravi, da bo to delala vse do upokojitve. Mašo na otroškem dnevu je daroval duhovni asistent Katoliške otroške mladine Jože Markowitz. Za brezhiben potek je v ozadju pomagalo okoli sto oseb. »Veliko je pomagal predvsem naš civilnik Noa Mosser,« pravi Lepuschitz.