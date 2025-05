Jubilej večjezičnega vrtca Kekec: 20 let večjezičnosti v Velikovcu

Do pred šestimi leti so v večjezični vrtec Kekec lahko sprejeli skupino 25 otrok, starih od tri do šest let. Nato so se odločili, da bodo imeli mešano skupino otrok, starih od enega leta do šest let, ta skupina po novi koroški zakonodaji o vrtcih zdaj šteje 20 otrok. V vrtcu otroke večjezično vzgajajo po načelu ena oseba – en jezik. »Delamo po didaktičnem konceptu profesorja Georga Gombosa, moramo pa biti zelo pozorni, da ima slovenščina toliko prostora kot nemščina, saj gre za drugi deželni jezik. Konkretno damo slovenščini in nemščini dve enoti v jutranjih urah, italijanščini pa eno. Z mano govorijo otroci italijansko, z asistentko Lariso in vzgojiteljico Julijo Rekar slovensko, z Michaelo pa nemško.« O jezikovnih kompetencah ob vstopu otrok v vrtec 50-letna ravnateljica Gaia Galvani Kassl pravi: »Če imamo srečo, imamo v skupini 20 otrok otroke iz morda treh družin, kjer doma govorijo slovensko in nemško. Trikrat v teh 20 letih smo imeli po enega otroka, ki je od doma znal italijansko. Ljudje otroke k nam pošljejo zato, ker jim je večjezičnost pomembna, ne zaradi tega, ker potrebujejo prostor v vrtcu. Kar se slovenščine tiče, si prizadevamo za vzgojo v knjižnem jeziku.«