Težišče ljudske šole Globasnica je učencem in učenkam nuditi kvalitativni jezikovni pouk. Poleg sodelovanja z univerzo v Celovcu, kjer delajo na področju izboljšanja jezikovnega koncepta, tudi redno ponujajo možnost »jezikovne kopeli« v Sloveniji. Otroci četrtega razreda so šli za en teden v Piran in tam obiskovali pouk v osnovni šoli Cirila Kosmača. Cilj je bil, da bi bolje osvojili jezik soseda oz. drugi deželni jezik in se preizkusili v svojih jezikovnih sposobnostih.

Poleg dopoldanskega diferenciranega, kvalitetnega in intenzivnega pouka so imeli popoldne različne dejavnosti (ogled mesta, znamenitosti, športne aktivnosti …). S košem lepih vtisov in z novim znanjem so se po tednu dni vrnili v Globasnico. Po več kot dveletni pavzi zaradi koronavirusa se nam je ta teden še posebej prilegel. Učenke in učence je spremljala ravnateljica Veronika Terbuch.