Novice logo
Novice logo
Išči Naroči novice! Kontakt

Evropska šola Šmihel: Mladi raziskovalci

2.3.2026 Šmihel pri Pliberku St. Michael ob Bleiburg Novice
Na Evropski šoli Šmihel je pred kratkim potekala zanimiva delavnica Chemobil, pri kateri so učenke in učenci na nazoren način dobili prve vpoglede v svet naravoslovja.
Foto: Danilo Katz

Mobilni kemijski laboratorij podpira Gospodarska zbornica Koroške (Wirtschaftskammer Kärnten) in prinaša naravoslovne poskuse neposredno v šole. Delavnico je vodila referentka Christina Fleiß, ki je z enostavnimi poskusi znala prebuditi radovednost, začudenje in navdušenje nad kemijskimi pojavi. Namen projekta je otrokom že zgodaj omogočiti praktičen dostop do kemije ter trajno spodbuditi njihovo zanimanje za naravoslovne teme. Učenke in učenci so lahko sami izvajali poskuse, opazovali in postavljali vprašanja. Prav neposredna izkušnja – samostojno preizkušanje in odkrivanje – je poskrbela za veliko motivacijo in živahno sodelovanje. Delavnica je nazorno pokazala, kako se lahko naravoslovno izobraževanje krepi s praktičnimi pristopi ter kako pomembne so takšne izkušnje za razvoj radovednosti, kritičnega razmišljanja in odgovornega odnosa do okolja. Ravnatelj Danilo Katz je poudaril pomen takšnih ponudb za šolo: »Takšne delavnice so izjemno dragocene, saj otroci znanosti ne spoznavajo le teoretično, temveč jo aktivno doživljajo. To spodbuja radovednost, krepi zaupanje v lastne sposobnosti in podpira trajnostno učenje.«

Iz rubrike Otroci preberite tudi

Novice logo white

Slovenski tednik za Koroško

Po KoroškemKulturaPolitika OsebeGalerijeŠport

Naslov

NOVICE - Slomedia G.m.b.H

Fromillerstraße 29

A-9020 Klagenfurt/Celovec

[email protected]

+43 463 218 880 0

Ilustracije

Mirko Malle & David Kassl

Uredništvo

Sebastjan Trampusch
(glavni urednik)
Damijan Smrečnik
(namestnik glavnega urednika)
Janko Kulmesch
Simon Rustia
Tomaž Verdev
Nadja Volavšek Kurasch

Naročnina

[email protected] Letna naročnina: za Avstrijo in Slovenijo € 65,- za druge države: € 75.- Naroči novice!
Impresum Varstvo podatkov

©2024 SLOMEDIA - Slovenski medijski center / Slowenisches Medienzentrum GmbH, Celovec/Klagenfurt