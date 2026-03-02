Evropska šola Šmihel: Mladi raziskovalci

Mobilni kemijski laboratorij podpira Gospodarska zbornica Koroške (Wirtschaftskammer Kärnten) in prinaša naravoslovne poskuse neposredno v šole. Delavnico je vodila referentka Christina Fleiß, ki je z enostavnimi poskusi znala prebuditi radovednost, začudenje in navdušenje nad kemijskimi pojavi. Namen projekta je otrokom že zgodaj omogočiti praktičen dostop do kemije ter trajno spodbuditi njihovo zanimanje za naravoslovne teme. Učenke in učenci so lahko sami izvajali poskuse, opazovali in postavljali vprašanja. Prav neposredna izkušnja – samostojno preizkušanje in odkrivanje – je poskrbela za veliko motivacijo in živahno sodelovanje. Delavnica je nazorno pokazala, kako se lahko naravoslovno izobraževanje krepi s praktičnimi pristopi ter kako pomembne so takšne izkušnje za razvoj radovednosti, kritičnega razmišljanja in odgovornega odnosa do okolja. Ravnatelj Danilo Katz je poudaril pomen takšnih ponudb za šolo: »Takšne delavnice so izjemno dragocene, saj otroci znanosti ne spoznavajo le teoretično, temveč jo aktivno doživljajo. To spodbuja radovednost, krepi zaupanje v lastne sposobnosti in podpira trajnostno učenje.«