Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu v pogovoru z vzgojiteljico Anjo Pušnik (levo) in predsednico Društva člen 7 Susanne Weitlaner (v sredini) Foto: Boris Jaušovec

Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch je bila v Gradcu na prvem uradnem obisku pri manj znani slovenski manjšini.

Ministrici za Slovence v zamejstvu in po svetu Heleni Jaklitsch so otroci, stari od treh do šestih let v vrtcu GIP Grabenstrasse v Gradcu skupaj z vzgojiteljicami Anjo Pušnik, Lidijo Vrankovečki in Heidemarie Nösselböck prisrčno predstavili, kako se igraje in s pesmijo učijo slovensko.

V dvojezični skupini je letos 25 otrok. Le pet jih ima po starših ali starih starših slovenske korenine, drugi so nemško govoreči Avstrijci ali pa imajo begunsko ozadje. Dvojezično skupino so v graškem zasebnem vrtcu ob prizadevanjih Kulturnega društva člen 7 za Slovence na avstrijskem Štajerskem prvič ponudili lani jeseni. Vodja vrtca Karin Farkas je povedala, da starši za dvojezično ponudbo ne odštejejo dodatnega denarja.

Helena Jaklitsch med otroki dvojezične skupine v graškem vrtcu . Foto: Boris Jaušovec

Ministrica Helena Jaklitsch je v začetku tedna vrtec obiskala v okviru svojega prvega uradnega obiska pri slovenski štajerski manjšini v Gradcu, čeprav je že prej bila tudi v Pavlovi hiši v Potrni. Njena gostiteljica je bila predsednica društva Susanne Weitlaner. Ministrica se je sestala tudi z učiteljico slovenščine na novi srednji šoli St. Andrä Tatjano Vučajnk. Pred tem je obiskala oddelek slavistike na graški Univerzi Franca in Karla in se pogovarjala s profesorjem slovenščine Andrejem Lebnom. Sodelovala sta dekan Filozofske fakultete Michael Walter in rektor univerze Martin Polanschek.

Bojazni za ukinitev najstarejše katedre za pouk slovenščine izven meja Slovenije, so ugotovili, ni, saj je zanimanja za študij dovolj. Ministrica, ki jo je na sestankih spremljal slovenski častni konzul v Gradcu Peter Merkscha, je bila v Slovenski čitalnici, ki je del Štajerske deželne knjižnice. Čitalnici je slovensko podjetje Big Bang nedavno podarilo računalniško opremo, ministrica pa si je zaželela, da bi v čitalnici lahko kmalu zaposlili koga, ki bi znal tudi slovensko.

Na tiskovni konferenci je Jaklitscheva povedala: »Štajerski Slovenci si podobno kot koroški Slovenci prizadevajo, da bi se tudi tukaj mladi slovensko lahko učili od vrtca do univerze.

Pri tem dvojezični pouk ne poteka enako kot na Koroškem in je ta naloga na Štajerskem zahtevnejša. Tudi zavest o pripadnosti slovenski manjšini je tukaj veliko manjša. Sicer pa sem v Gradcu srečala številne srčne ljudi, ki so zelo naklonjeni učenju in ohranjanju slovenščine. Slovenija bo z njimi vzdrževala redne stike in jih podpirala.« Dodala je: »Namen mojega obiska v Gradcu je dvojen. Manj znani manjšini želim zagotoviti večjo prepoznavnost v Sloveniji in jo podpreti pri njenih prizadevanjih v Avstriji.«

Na koncu obiska v Gradcu si je ministrica ogledala še prenovo prostorov Kluba slovenskih študentov in študentk. Prenovljeni klub bo po letu in pol pandemije študente in njihove goste znova lahko pritegnil k društvenemu življenju, je bila optimistična Jaklitscheva.

Predsednica kluba Jera Jagodic je povedala, da so v marčevski dobrodelni akciji s prodajo umetnin zbrali za prenovo 90 kvadratnih metrov velikih prostorov skoraj osem tisoč evrov. Nekaj denarja je primaknila še Slovenija.