Po poletni veselici boroveljskega Dvojezičnega vrtca »Jaz in ti – Du und ich« gredo lahko otroci in vzgojiteljice ter pomočnice brezskrbno in z velikim zadovoljstvom v zaslužene počitnice.

Že dolgo ni toliko staršev in svojcev, predvsem pa ne otrok, napolnilo Cingelčev kulturni dom kot pa v petek, 24. junija 2022. Verjetno je korona, ki je zadnja leta zavrla vse prireditve, doprinesla svoje. Kajti žeja po srečavanju, druženju in kulturnih prireditvah je zdaj zelo velika. Poglavitni vzrok za velik obisk pa je bil seveda nastop otrok, s katerimi so vzgojiteljice in pomočnice Triksi, Danijela, Jana, Majda, Lilijana, Selma, Vujina in Asmira ter glasbena učiteljica Anja pripravile živahen in navdušujoč spored, ki je bil prepričljiv odraz zavzetega strokovnega vzgojnega dela v vrtcu. Primerno geslu letošnje poletne veselice vrtca »Poletje, sonce, morje, otroke razveseli / Sommer, Sonne, Meer, die Kinder freuen sich sehr« je bil kulturni dom okrašen s pisanimi ribicami, mrežami ter ljubkimi morskimi pošastmi, na odru pa so otroci ob raznih glasbilih prepevali o morju, gusarjih, ribah in valovih. Vse to vzorno v obeh jezikih, kot je pač poslanstvo in razpoznavni znak tega vrtca. Veliko priprav, vaj in iznajdljivosti je bilo potrebnih, da je zaključna prireditev, ki je obenem tudi poslovitev od tistih otrok, ki bojo prvič sedli v šolske klopi, v teh pokoronskih okoliščinah tako zadovoljivo uspela. Tem otrokom je bila namenjena zadnja pesem »Se danes veselimo – Das muss gefeiert werden«, ki jo je, kot tudi ostale slovenske pesmi, napisala in uglasbila Anja Krmelj. Kot glasbena učiteljica v vrtcu skuša otrokom jezik, predvsem slovenščino, približati s petjem in glasbo. Nastop otrok na veselici je poplačal njen trud in trud vseh vzgojiteljic ter pomočnic.

Predsednik vrtca Roman Verdel se je zahvalil staršem za zaupanje in vzgojiteljici Selmi za večletno zavzeto sodelovanje ter ji zaželel veliko uspeha na novi službeni obveznosti. Po nastopu so tisti otroci, ki bodo šli v šolo, na Cingelčevem dvorišču spustili pisane balončke na potovanje z vetrom, voditeljica Triksi Verdel pa jim je izročila album s fotografijami kot spomin na leta v Dvojezičnem vrtcu »Jaz in ti – Du und ich«. S prijetnim druženjem pod Cingelčevo lipo se je poletna veselica vrtca iztekla v veder junijski večer.